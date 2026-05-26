Depois do bom desempenho demonstrado no Lyon, da França, Endrick está de volta ao Real Madrid para ficar. Enquanto isso, Kylian Mbappé, grande nome do elenco galáctico, pode fazer o caminho inverso do garoto brasileiro e deixar o Santiago Bernabéu.

Segundo o jornal The Athletic, uma grande reformulação está em curso no gigante espanhol. Dentre as mudanças que vão acontecer para a próxima temporada, está a chegada do técnico José Mourinho. O Special One contará com todo o apoio de Florentino Pérez, presidente do clube, para mexer no plantel.

Tendo isso em vista, uma das alterações que podem ser promovidas pelo treinador português é justamente a saída do atacante francês. O craque da camisa 10 não teria uma boa relação com o novo comandante e, por essa razão, a solução seria a diretoria merengue encontrar uma nova equipe para ele.

Créditos: Instagram/Mbappé

Mbappé, vale destacar, é um dos principais criticados pela torcida blanca pela jornada ruim do time, que, mais uma vez, não conquistou nenhum título importante. Além de Kylian, quem também se vê ameaçado pela chegada de Mou é Vinícius Júnior, outro alvo dos questionamentos da exigente torcida madridista.

Endrick celebra retorno ao Real Madrid

Em entrevista concedida ao portal ‘ge’, o atacante de 19 anos de idade comemorou a volta ao Real após o período de empréstimo e projetou uma trajetória vencedora vestindo o uniforme branco do maior campeão europeu.

“Eu sei que os torcedores imaginam muitas coisas, pelo carinho que têm com a gente. Eu não posso imaginar. Eu tenho que trabalhar e buscar o que quero. Quero jogar, quero vencer. O que eu sei é que vou me sacrificar todos os dias para dar mais ao Real”, disse.

Vestindo a camisa do Lyon, a cria do Palmeiras marcou oito gols e concedeu seis assistências em 21 partidas disputadas. Uma impressionante marca de 16 participações diretas em um curto espaço de tempo.