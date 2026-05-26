O pagamento do Bolsa Família em maio de 2026 será realizado entre os dias 18 e 29, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Essa informação é importante para as famílias que dependem desse auxílio, pois o calendário de repasses é escalonado conforme o último dígito do NIS.

O número pode ser facilmente consultado no cartão do beneficiário, garantindo que todos estejam cientes de quando receberão os valores. O programa Bolsa Família libera os pagamentos nos dez últimos dias úteis do mês.

Em dezembro, o calendário é antecipado, permitindo que os repasses sejam concluídos antes do Natal, com o encerramento programado para o dia 23. Essa organização é fundamental para que as famílias possam planejar suas despesas e garantir o sustento durante o mês.

Requisitos para receber o benefício

O Bolsa Família é direcionado a famílias com renda de até R$ 218 por pessoa, que devem estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único). A inscrição pode ser feita em postos da assistência social, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), ou em unidades do Cadastro Único.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir compromissos relacionados à educação e saúde, como matrícula e frequência escolar de crianças de 4 a 17 anos, pré-natal para gestantes e acompanhamento do crescimento de crianças menores de sete anos.

O Bolsa Família garante uma renda mínima de R$ 600 por domicílio, somando os benefícios disponíveis. A Renda de Cidadania (BRC) paga R$ 142 por integrante, enquanto o Benefício Complementar (BCO) completa o valor para assegurar o mínimo por família.

Existem também valores adicionais para públicos específicos, como crianças pequenas, gestantes e jovens. O Benefício Primeira Infância (BPI) oferece R$ 150 por criança de até seis anos.

O Benefício Variável Familiar (BVF) concede R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos, enquanto o Benefício Variável Nutriz (BVN) paga R$ 50 por bebê de até sete meses. Para evitar bloqueios no benefício, é necessário atualizar o CadÚnico a cada 24 meses.