O Atlético-MG confirmou nesta semana movimentações distintas em seu elenco de base. Isso vai definindo a saída de Lucas Louback e a permanência da promessa Riquelme. O clube Mineiro aposta na valorização de talentos emergentes enquanto libera atletas que buscam novos mercados internacionais nesta janela.

Lucas Louback, atacante de 20 anos, viajou na madrugada desta terça-feira rumo aos Emirados Árabes para selar sua transferência definitiva. A diretoria do Galo optou por rescindir o vínculo atual, que terminaria em dezembro, garantindo 30% dos direitos econômicos futuros e uma compensação financeira imediata pela liberação.

Saída de Louback e o futuro do atleta: Atlético-mg

O jovem atacante acumulou passagens consistentes nas categorias de base desde 2022, sendo peça fundamental na campanha que garantiu o acesso no Brasileirão sub-20. Em 2024, ele participou de 36 partidas com 10 gols marcados, mantendo o ritmo no ano seguinte com 34 jogos e 15 bolas na rede.

Antes de seguir para o exterior, o atleta chegou a negociar com o Alverca. De Portugal, mas as tratativas foram encerradas por falta de acordo financeiro. O clube português recuou por conta da indecisão do jogador sobre os termos propostos, o que abriu caminho para a negociação com o futebol árabe.

Renovação com a joia Riquelme

Em movimento contrário, o Atlético-MG alinhou a renovação contratual de Riquelme, de 17 anos, considerado um dos maiores ativos das categorias de base. O novo vínculo, com validade prevista até o final de 2030, será assinado nas próximas semanas para assegurar a continuidade da revelação no elenco atleticano.

A negociação, que inicialmente enfrentou impasses sobre valores e o espaço do atacante no time principal, foi destravada recentemente. O interesse de clubes europeus como o Bournemouth e o Shakthar Donetsk que monitoravam a joia desde abril, acelerou as tratativas para evitar o assédio de mercados externos.

Riquelme segue integrado ao Sub-20 e brilha em competições estaduais, como na vitória recente contra o Coimbra pelo Campeonato Mineiro. O atacante, que marcou seis gols na conquista do título Brasileiro sub-17 recebeu nova convocação para amistosos da seleção brasileira sub-17 contra a Venezuela antes da Copa do Mundo da categoria no Catar.