O Bolsa Família é um programa do Governo Federal que não possui um valor máximo fixo para os benefícios concedidos em 2026. A quantia recebida por cada família é resultado da soma de diversos adicionais, que são calculados com base na composição familiar. Isso significa que famílias maiores podem receber valores mais altos, refletindo suas necessidades específicas.

O pagamento do Bolsa Família é individualizado e considera a realidade de cada família. O cálculo leva em conta fatores como a renda mensal por integrante da família, que deve ultrapassar o limite de extrema pobreza.

O objetivo é complementar a renda familiar, garantindo que cada núcleo consiga alcançar uma condição financeira mínima. Portanto, o valor do benefício varia conforme a situação econômica de cada grupo familiar.

Critérios de elegibilidade do Bolsa Família

Para determinar o valor a ser concedido, o Governo Federal utiliza informações do Cadastro Único, conhecido como CadÚnico. Entre os critérios considerados estão o número de integrantes da família e os valores de outros auxílios recebidos.

Esses dados são fundamentais para que o governo possa calcular o quanto cada família precisa receber para atingir o mínimo estabelecido, que atualmente é de R$ 218 de renda mensal por pessoa.

Um exemplo ajuda a ilustrar como funciona esse cálculo. Suponha que uma família tenha sete integrantes, e apenas um deles receba um salário mínimo de R$ 1.518. A renda por pessoa seria de R$ 216,85, que está abaixo do limite de R$ 218.

Nesse caso, essa família se enquadra nos critérios do programa e pode começar a receber o benefício do Bolsa Família. Isso demonstra como a estrutura do programa visa atender às necessidades específicas de diferentes grupos.

O Bolsa Família continua a ser uma importante ferramenta de assistência social, atendendo milhões de brasileiros. A média de repasse atual é superior a R$ 638 por família, o que representa um apoio significativo para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.