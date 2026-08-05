O Arsenal desembolsou um dinheiro elevado para contratar o volante Bruno Guimarães junto ao Newcastle: R$ 517 milhões. Já para tirar o parceiro de seleção do meio-campista, Vinícius Júnior, do Real Madrid, o clube inglês precisará abrir ainda mais os cofres e fazer história.

De acordo com informações do jornal espanhol As, os Gunners estudam realizar uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 888 milhões) pelo atacante. Caso a transferência se concretize por esse valor, será a maior de toda a história da Premier League.

Vini e Real vivem um impasse a respeito da renovação contratual. O camisa 7 entende que merece ser melhor remunerado, enquanto a diretoria merengue estabelece um tento financeiro para ampliar o vínculo. Essa divergência pode resultar na não renovação e, consequentemente, na venda do atleta ainda nesta janela de transferências.

Para não correr o risco de perdê-lo de graça, o Madrid apressaria o negócio. É justamente nisso que o time londrino está de olho. O atual compromisso de Vinícius com o Real vai até junho de 2027 e contempla uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,8 bilhões, na cotação atual).

Créditos: Instagram/Vinícius Júnior

Arsenal pagou caro para ter Bruno Guimarães

Disposto a se fortalecer ainda mais para a próxima temporada, o atual campeão inglês topou desembolsar 75 milhões de libras (cerca de R$ 517 milhões) pelo volante brasileiro. O valor pode ser ainda maior caso bonificações sejam ativadas ao longo das próximas jornadas.

Para chegar nas cifras que o Newcastle queria, os Gunners fizeram três investidas: a primeira foi de 55 milhões de libras (R$ 320 milhões); a segunda de 65 milhões de libras (R$ 450 milhões); e a terceira de 70 milhões de libras (R$ 480 milhões).

A equipe londrina avalia que Bruno pode exercer todas as funções do meio de campo, o que torna sua chegada ao Emirates Stadium fundamental para os planos do técnico Mikel Arteta.