Ativo no mercado da bola, o Galo encaminhou as contratações de Léo Duarte e Juan Jesus nesta janela de transferências do meio do ano. As chegadas dos dois zagueiros, além de fortalecer o setor defensivo do plantel, pode indicar um movimento de reposição para duas baixas que o clube mineiro pode ter na zaga.

Uma delas está mais do que confirmada. Representando o Paraguai na Copa do Mundo, Junior Alonso não retornará à Cidade do Galo após a disputa do torneio. O defensor tem contrato só até dezembro e optou por não renovar para poder respirar novos ares.

Assim como Alonso, outro zagueiro do plantel alvinegro que pode estar de saída é Lyanco, que desperta o interesse de agremiações de fora do país. Segundo informações da Itatiaia, existe a possibilidade de negociação caso uma proposta concreta chegue à mesa da diretoria atleticana nas próximas semanas.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

O foco de Lyanco está no Atlético neste momento, mas não é garantia de que permanecerá no clube até o fim da temporada. Por isso, as chegadas de dois jogadores da posição são importantes para o técnico Eduardo Domínguez pensando na sequência do calendário e nas disputas que estão por vir.

Galo anunciou Léo e encaminhou Juan Jesus

O primeiro reforço para a zaga já foi confirmado. Cria das categorias de base do Flamengo, Léo Duarte chega ao Atlético com contrato cuja duração é válida por três anos. As bases foram acertadas entre as partes e restam apenas os exames médicos para que o acordo seja definitivamente oficializado.

Já a outra contratação está a caminho. O Alvinegro de Belo Horizonte negocia um pré-contrato com Juan Jesus, que está em fim de vínculo com o Napoli, da Itália, e deseja retornar ao futebol brasileiro. O experiente jogador de 34 anos está no futebol italiano há 14 anos, com passagens por Roma e Inter de Milão.