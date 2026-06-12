Depois de perder Robert Lewandowski, que pode ter como destino a cidade de Manchester, o Barcelona garantiu a contratação do “novo Salah”. Trata-se do atacante egípcio Hamza Abdelkarim, de apenas 18 anos, uma promessa do futebol africano e a mais nova aposta do clube catalão para o futuro.

A transferência foi confirmada pelo Al Ahly, time formador do garoto. O Barça irá ativar a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo firmado entre as partes no início deste ano. Para tê-lo em definitivo, a equipe espanhola desembolsará 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões).

O acordo ainda prevê a possibilidade de pagamento de mais 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) de bônus por desempenho. Com a movimentação, a agremiação blaugrana espantou a concorrência, tendo em vista que equipes como Bayern de Munique, Milan e Lyon também estavam de olho no atacante.

O desempenho de Hamza em La Masia chamou a atenção do técnico Hansi Flick, que deseja contar com ele no profissional em breve. Como não poderia ser diferente, as atuações nas seleções de base rendem desde já comparações com Salah, grande ídolo do futebol egípcio.

Créditos: Instagram/Hamza Abdelkarim

Lewandowski pode ir parar no Manchester United

Enquanto o Barça aposta no futuro, Lewa ainda precisa definir o seu. Segundo a BBC, o destino do centroavante polonês pode ser o Manchester United, que está de volta a Liga dos Campeões da Europa e quer se reforçar.

No entanto, a alta pedida salarial do craque pode travar as negociações entre as partes, uma vez que ele deseja continuar recebendo o que ganhava no Camp Nou. O United não pretende pagar um valor muito elevado para contar com o camisa 9.

Além dos Red Devils, clubes da MLS, liga dos Estado Unidos, e da Arábia Saudita também acompanham a situação do artilheiro. Os árabes, como se sabe, dispõe de um alto poder aquisitivo e podem seduzir o profissional pelo lado financeiro.