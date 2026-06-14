O meia-atacante Matheus Cunha ganha um salário estratosférico no Manchester United, da Inglaterra: R$ 5,25 milhões por mês. Enquanto isso, Vinícius Júnior embolsa cifras ainda mais elevadas no Real Madrid, da Espanha, e, assim, faz os vencimentos do compatriota parecerem pouca coisa.

De acordo com dados do Capology, site especializado em salários do futebol, o camisa 10 do United embolsa o equivalente a R$ 63 milhões por ano. Trazendo para a realidade do futebol brasileiro, isso é o mesmo que R$ 5,25 milhões mensais.

Vini, por sua vez, recebe mais que o dobro no Santiago Bernabéu: R$ 146,2 milhões anuais. Por mês, o camisa 7 fatura nada menos que R$ 12,2 milhões. Trata-se do teto salarial do gigante espanhol, que representa o dobro do que Cunha ganha nos Red Devils.

Até a temporada passada, o jogador mais bem pago do United era Casemiro. O volante embolsava nada mais que R$ 122,6 milhões por ano, valor que o colocava não só no topo da folha salarial do clube, mas também entre os cinco os atletas mais bem pagos de toda a Premier League.

Créditos: Instagram/Vini Jr.

Matheus Cunha e Vini Jr. vão representar o Brasil na Copa

Dois dos jogadores mais bem pagos do planeta bola, Cunha e Vini estão entre os 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira dentro de campo na Copa do Mundo. Aliás, existe a possibilidade de ambos serem companheiros de ataque durante a primeira fase.

Vinicius é uma peça certa no time titular de Carlo Ancelotti, tendo em vista que é um dos homens de confiança do comandante canarinho. Matheus, por sua vez, não tem lugar fixo na frente, embora tenha boas chances de começar entre os onze iniciais.

O Brasil estreia no Mundial neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante do Marrocos, em Nova Jérsei.