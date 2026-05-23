O Bolsa Família pode proporcionar pagamentos superiores ao valor tradicional de R$ 600 para algumas famílias brasileiras em junho de 2026. Dependendo da composição familiar, os benefícios podem ultrapassar R$ 900 e até chegar a R$ 1.000, devido aos adicionais previstos nas regras atuais do programa.

Além do valor base do programa, existem benefícios extras que são direcionados principalmente a crianças, adolescentes, gestantes e bebês. O Benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 para cada criança de até seis anos.

O Benefício Variável Familiar garante R$ 50 extras para gestantes e jovens de até 18 anos, enquanto o Benefício Variável Familiar Nutriz oferece mais R$ 50 para bebês com até seis meses de idade. Essas adições são fundamentais para aumentar o valor total que as famílias podem receber.

Na prática, isso significa que famílias maiores podem obter valores significativamente mais altos. Por exemplo, uma família composta por duas crianças pequenas e dois adolescentes pode receber até R$ 1.000 mensais. O cálculo inclui os R$ 600 básicos, além de dois adicionais de R$ 150 e outros dois de R$ 50, demonstrando como a estrutura do programa pode beneficiar famílias com mais dependentes.

Regra de proteção

Outra mudança importante diz respeito à nova regra de proteção, que será implementada a partir de junho. Famílias que aumentarem sua renda e passarem a ter rendimento mensal per capita entre R$ 218,01 e R$ 759 poderão continuar recebendo parte do benefício temporariamente.

No entanto, o período de permanência será reduzido para um ano, e o valor pago cairá para 50% do total. As alterações no Bolsa Família têm como objetivo ampliar o apoio para famílias com crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que incentivam a entrada gradual no mercado de trabalho.