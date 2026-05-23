A possibilidade de uma saída de Pep Guardiola pode abrir caminho para uma grande reformulação no Manchester City nos próximos meses. Justamente por isso, o clube inglês já convive com rumores envolvendo nomes importantes do elenco, enquanto o futuro de várias peças segue indefinido.

Entre os jogadores citados está Rodri, que aparece como possível alvo do Real Madrid. Ao mesmo tempo, Bernardo Silva também surge ligado ao futebol espanhol, com Barcelona e Atlético de Madrid sendo apontados como interessados no meia português.

Outro nome que passou a ser comentado fora do City é Marmoush, que também pode acabar no Barcelona. No entanto, a situação ainda acontece em meio às especulações sobre mudanças profundas no elenco comandado por Guardiola.

Savinho é mais um jogador envolvido nas possíveis saídas do clube inglês. Pouco utilizado, o brasileiro pode ser transferido na próxima janela, justamente em um cenário de reformulação que vem sendo debatido nos bastidores do Manchester City.

John Stones, por sua vez, já teria acertado sua saída após uma década defendendo o clube. Além disso, o zagueiro inglês também desperta interesse do Bayern de Munique, que acompanha de perto a situação do defensor.

Créditos: Divulgação/Manchester City

Pior perda possível

Outro assunto que movimenta o ambiente do Manchester City envolve Erling Haaland. O atacante norueguês aparece como um dos desejos de Florentino Pérez para reforçar o Real Madrid, algo que aumenta ainda mais as dúvidas sobre o futuro do elenco. O norueguês é o principal jogador do clube e grande artilheiro, definitivamente sendo a perda mais dolorosa caso aconteça.

Até mesmo pela quantidade de jogadores envolvidos nas especulações, a possível saída de Guardiola gera preocupação entre os torcedores. Afinal, o City pode perder atletas importantes em diferentes setores do time caso as movimentações realmente avancem nos próximos meses.