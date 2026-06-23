Neymar acumula atualmente um patrimônio estimado em cerca de R$ 6,5 bilhões, enquanto a fortuna de Cristiano Ronaldo supera esse valor e alcança aproximadamente US$ 1,4 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 7,3 bilhões. Os dois jogadores figuram entre os atletas mais ricos da história do futebol mundial, com trajetórias marcadas por grandes contratos e forte presença comercial.

No caso de Neymar, o atacante de 34 anos construiu sua carreira passando por clubes de grande expressão internacional, como Santos FC, FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal SFC. Sua transferência do Barcelona para o PSG, em 2017, entrou para a história como a mais cara do futebol, fechada em 222 milhões de euros, cerca de R$ 1,4 bilhão na época.

Embora o valor total da negociação não tenha sido repassado diretamente ao jogador, o impacto financeiro do acordo contribuiu de forma significativa para a consolidação de seu patrimônio, somado a salários elevados e contratos publicitários ao longo da carreira.

Já Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, consolidou uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão por meio de uma combinação de salários no futebol, patrocínios globais e investimentos estratégicos em diferentes áreas. O português transformou sua imagem em uma das marcas mais valiosas do esporte mundial.

Segundo rankings internacionais como Forbes e Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol ainda em atividade a atingir o status de bilionário. A diversificação de seus negócios inclui hotelaria, imóveis, academias, moda e produtos licenciados.

A marca CR7, criada pelo atacante, ampliou sua atuação para diversos segmentos comerciais. Além disso, parcerias de longo prazo, como o contrato vitalício com a Nike, ajudaram a impulsionar ainda mais sua fortuna e consolidar seu nome como um dos maiores ícones globais do esporte e dos negócios.