Uma prefeitura brasileira implementou uma ação de monitoramento mais rigorosa no programa Bolsa Família, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades na concessão do benefício. O principal objetivo do pente-fino é verificar se as condições necessárias para a manutenção do Bolsa Família estão sendo atendidas.

Isso inclui a frequência escolar das crianças, a atualização das vacinas e o acompanhamento da saúde dos beneficiários. A comissão se propõe a cruzar informações entre as diferentes secretarias para melhorar o controle e a gestão dos dados relacionados ao programa.

A administração municipal esclareceu que essa iniciativa não altera as regras já existentes para o Bolsa Família, nem modifica os critérios de bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício, que continuam a ser definidos pelo Governo Federal.

Contexto do programa em Niterói

Atualmente, Niterói conta com 31.205 famílias que recebem o Bolsa Família. A Prefeitura destaca que o pente-fino visa fortalecer o acompanhamento social e assegurar que o auxílio chegue a quem realmente necessita. Essa ação não foi motivada por suspeitas de fraudes, mas sim pela intenção de aprimorar a gestão e a integração entre as áreas responsáveis pelo atendimento às famílias.

A criação da comissão também prevê a realização de reuniões periódicas, elaboração de relatórios e formação de grupos de trabalho para lidar com casos mais complexos. Dessa forma, a Prefeitura busca um acompanhamento mais próximo das famílias, promovendo um atendimento mais efetivo.

O pagamento do Bolsa Família de maio de 2026 está programado para ocorrer entre os dias 18 e 29 de maio, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Os depósitos são organizados de acordo com o último dígito do NIS, seguindo um calendário específico. O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por domicílio, além de adicionais que variam conforme a composição familiar.