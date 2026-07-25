As obras de pavimentação da SC-108, no trecho que liga o Centro de Angelina ao Distrito de Garcia, finalmente saíram do papel e começaram neste mês de julho. A intervenção representa a realização de uma antiga reivindicação da população local, que aguardava pela melhoria da rodovia havia cerca de cinco décadas. A expectativa é que a nova infraestrutura fortaleça a ligação entre a Grande Florianópolis, o Médio Vale do Itajaí e a Serra de Santa Catarina.

Embora a ordem de serviço tenha sido assinada pelo Governo de Santa Catarina em abril deste ano, os serviços foram iniciados efetivamente em julho. Nesta primeira fase, serão destinados R$ 70 milhões para a pavimentação de aproximadamente 12 quilômetros da rodovia. O cronograma prevê que essa etapa seja concluída em até 12 meses a partir do início dos trabalhos.

Após a finalização desse segmento, o projeto seguirá em direção ao município de Major Gercino. Com a execução da segunda etapa, o investimento total previsto para a modernização da SC-108 deverá alcançar R$ 160 milhões. A ampliação da pavimentação é considerada estratégica para melhorar a mobilidade entre os municípios e ampliar a integração regional.

De acordo com o governo estadual, a iniciativa integra o programa Estrada Boa Rural, voltado à melhoria da infraestrutura viária em áreas do interior catarinense. A proposta é oferecer melhores condições de tráfego para moradores, produtores rurais e empresas responsáveis pelo transporte de mercadorias, reduzindo custos logísticos e aumentando a segurança nas viagens.

Além dos benefícios para o deslocamento diário, a pavimentação da SC-108 também é vista como um importante incentivo ao desenvolvimento econômico da região. A expectativa é que a obra facilite o escoamento da produção agrícola, estimule novos investimentos e fortaleça atividades ligadas ao comércio e ao turismo.

Com o avanço dos trabalhos, moradores acompanham de perto uma transformação aguardada por gerações. A pavimentação da rodovia representa não apenas uma melhoria na infraestrutura, mas também a concretização de um projeto considerado essencial para impulsionar o crescimento de Angelina e dos municípios vizinhos.