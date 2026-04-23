Caminhando para um fim de temporada melancólico, o Real Madrid começa a olhar para a próxima jornada europeia. Sem perspectivas de fechar o calendário com um título, o clube espanhol tem pensado na reformulação do elenco e já até definiu o primeiro nome que será mandado embora no fim de maio.

Trata-se do ex-lateral e técnico Álvaro Arbeloa. De acordo com informações de bastidores, o espanhol não será mantido na área técnica do Santiago Bernabéu e pegará o caminho da saída. Contratado para o lugar de Xabi Alonso, ele não conseguiu dar jeito no trabalho ruim deixado pelo antecessor.

Os resultados e desempenho abaixo do esperado que pressionavam Arbeloa se intensificaram após a eliminação para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões. Apesar da decisão na troca de comando, ele seguirá no cargo até o meio do ano, quando será oficialmente desligado.

Créditos: Instagram/Real Madrid

Essa será a segunda temporada seguida do time merengue sem um título importante, o que é um desastre se tratando do maior clube do mundo. Eliminado na Copa do Rei e na Champions, o Real apenas cumpre tabela no Campeonato Espanhol, que deve ser conquistado pelo arquirrival Barcelona mais uma vez.

Barca de saídas no Real Madrid

Conforme destacado anteriormente, Arbeloa não deve ser o único a pegar a saída de Valdebebas no meio do ano. Junto com o treinador, alguns jogadores devem ser dispensados ou negociados pelo presidente Florentino Pérez.

David Alaba, que vem sofrendo com problemas físicos, e Dani Carvajal, que perdeu espaço após uma grave lesão, estão na lista dos que não devem continuar. Fala-se em até seis atletas do plantel atual sendo liberados na próxima janela de transferências.

Embora não estejam entre os dispensáveis, as grandes estrelas da companhia, Vini Jr. e Kylian Mbappé, estão sendo bastante criticadas pela torcida madridista.