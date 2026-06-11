O mês de junho começou com uma notícia velha: o Corinthians atrasou salários dos jogadores e da comissão técnica. Enquanto isso, o Botafogo, que também atravessa um momento financeiro complicado, ganhou um respiro e um belo motivo para acreditar que dias melhores estão por vir.

Nos últimos dias, o clube carioca assinou um acordo vinculante com a GDA Luma para a venda do controle da SAF. O documento formaliza a proposta que vinha sendo negociada entre as partes desde a semana passada. A oferta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do Glorioso e não precisou passar pela Assembleia Geral Extraordinária.

O acordo vinculante prevê um aporte de 105 milhões de dólares, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 543 milhões. Deste montante, no entanto, seriam abatidos 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões) que foram emprestados pela GDA ao Fogão.

Após a aprovação, o próximo passo agora é a assinatura em definitivo do contrato de venda do controle da SAF. Para isso se concretizar, o clube precisa encerrar sua negociação com o Lyon para o pagamento de uma dívida de R$ 140 milhões cobrada do caixa único da Eagle.

Créditos: Arthur Barreto/Botafogo

Corinthians começou junho em débito

Segundo informações do portal Uol, o Timão atrasou o pagamento dos salários dos atletas e dos membros da comissão técnica de Fernando Diniz. O ato estava previsto para ser concretizado no quinto dia útil de junho, o que não aconteceu.

É o mesmo cenário vivido no mês passado. De acordo com o presidente, Osmar Stabile, isso já virou parte da realidade do clube alvinegro, que mês a mês vem enfrentando dificuldades para honrar com os compromissos dos jogadores e da comissão.

“Todo mês a gente tem dificuldades financeiras, todo mundo sabe das dificuldades que nós passamos. Todas as pendências são pontuais, momentâneas, de dois dias, três dias… isso aconteceu ao longo de todo o ano passado e hoje se resolveram colocar na imprensa. Mas não tem problema nenhum, a gente convive com isso, é uma realidade, não é mentira”, disse Stabile, sobre o atraso anterior.