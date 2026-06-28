O Corinthians recebeu uma proposta de R$ 90 milhões pelo volante André na primeira janela de transferências da temporada de 2026. Esse é mais ou menos o valor que o Santos deve a Neymar. O débito que o clube da Vila Belmiro tem com o jogador chama atenção e liga um alerta na torcida.

Segundo informações do repórter Lucas Musetti, do portal Uol, o Peixe deve ao craque R$ 90,5 milhões. Essas cifras são referentes ao que o atleta deveria ter recebido no primeiro semestre do ano passado pelos seus direitos de imagem. As partes entraram em acordo, mas a diretoria alvinegra não conseguiu honrar.

Foi acertado o pagamento de R$ 26 milhões em cinco parcelas de R$ 5,2 mi entre janeiro e maio. O restante seria dividido em 43 parcelas de R$ 1,5 milhão. Agora, o Alvinegro Praiano se compromete a pagar R$ 11,9 milhões com uma das parcelas da venda de Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk.

Os outros R$ 78 milhões restantes serão divididos em 78 parcelas mensais de R$ 1 milhão, que, se cumpridos à risca, serão quitados em 2032. A dívida em relação a Neymar é mais uma preocupação para o torcedor santista diante do atual momento financeiro do clube, que está longe de ser dos melhores.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Corinthians recusou R$ 90 milhões por André

No começo do ano, o Milan, da Itália, apresentou uma proposta fixa de 15 milhões de euros (R$ 90 milhões, na cotação da época) ao Timão por André. A investida também incluia mais 2 milhões de euros em bônus por objetivos pelos 70% dos direitos econômicos do atleta.

A diretoria corintiana, no entanto, pediu mais para fazer negócio. O jovem é visto como um dos principais ativos da agremiação do Parque São Jorge, que aguarda uma nova oferta para acertar sua saída e fazer o máximo de dinheiro possível.