De olho na sequência da temporada, o Corinthians sonha em reforçar seu setor ofensivo com atacante do Flamengo. Enquanto isso, o Santos mira não apenas um, mas vários jogadores do adversário carioca para elevar o nível de seu plantel e melhorar a perspectiva de sua jornada no segundo semestre de 2026.

Segundo as informações recentes, o Peixe pretende fechar um pacote de contratações, com laterais, um zagueiro, um meio-campista e um atacante. Diante disso, alguns atletas rubro-negros passaram a ser observados pela diretoria: o lateral Ayrton Lucas, o volante Erick Pulgar, além dos atacantes Luiz Araújo e Everton Cebolinha.

Internamente, o Alvinegro Praiano reconhece que qualquer investida pelos jogadores seria complicada. As negociações dependeriam de uma melhora financeira do próprio clube, que atravessa um momento delicado nesse sentido, e também da disposição do Fla, que teria que abrir mão de peças importantes de seu elenco.

Créditos: Instagram/Santos

Para ter mais poderio no mercado da bola, a direção santista pensa em vender alguns nomes, como Gabriel Brazão e Robinho Jr. De toda maneira, a chegada de reforços a Vila Belmiro é um pedido do técnico Cuca, que gostaria de contar com mais peças para tirar o time da oscilação que tem caracterizado a temporada.

Corinthians quer Everton Cebolinha

De acordo com o apresentador Neto, o Timão está de olho na contratação de Everton Cebolinha, que também está na mira do rival. O camisa 11 está em fim de contrato com a agremiação da Gávea e, ao que tudo indica, não seguirá no Ninho do Urubu.

O Rubro-Negro, por sua vez, tem interesse em Breno Bidon, um dos destaques corintianos desde a jornada passada. O jovem da base alvinegra poderia ser envolvido em uma eventual negociação. Além do Fla, outras equipes também acompanham de perto o meio-campista, especialmente do mercado europeu.