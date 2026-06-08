De olho na sequência da temporada de 2026, o Cruzeiro encaminhou a contratação de lateral-esquerdo. Enquanto isso, o maior rival da Raposa, o Atlético-MG, assinou vínculo com um jovem jogador de suas categorias de base mirando faturar muito no futuro.

O Galo oficializou o primeiro contrato profissional do goleiro Guilherme Pires. O garoto de apenas 16 anos de idade é considerado uma das principais promessas da formação atleticana e vem se destacando cada vez mais. A expectativa é de que ele renda muito dinheiro aos cofres do clube futuramente.

O compromisso firmado entre as partes é válido até 2029, com multa rescisória de 60 milhões de euros para o mercado estrangeiros – como de praxe, as cifras para o mercado nacional são mais baixas. Na cotação atual, esse valor corresponde a cerca de R$ 350 milhões.

Guilherme integra atualmente o elenco Sub-17 do Alvinegro de Belo Horizonte. Após a assinatura do contrato, ele celebrou o passo importante na carreira: “Esse é apenas o começo. Seguirei trabalhando e dando o meu melhor todos os dias. Obrigado a todos que fazem parte dessa caminhada!”, iniciou.

Créditos: Instagram/Guilherme Pires

“Hoje realizo um dos maiores sonhos da minha vida: assinar meu primeiro contrato profissional. Agradeço a Deus por me permitir viver esse momento e à minha família, que sempre esteve ao meu lado me apoiando e acreditando em mim em cada etapa dessa caminhada”, acrescentou o jovem.

Cruzeiro fechou contratação de Gabriel Rojas

Conforme destacado anteriormente, a Raposa encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, do Racing. De acordo com o portal Uol, os clubes fecharam a transferência em US$ 6 milhões (cerca de R$ 31 milhões).

Restam apenas a troca de documentos entre as duas equipes para que o defensor argentino de 28 anos de idade possa viajar para realizar exames médicos e assinar contrato com o time celeste até dezembro de 2029.