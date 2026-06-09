Em busca da contratação de um zagueiro, o Fluminense estuda a volta de Thiago Silva, que está com futuro indefinido na Europa. Enquanto isso, o rival Botafogo iniciou uma intensa procura por um goleiro no mercado da bola e tem cinco jogadores no radar.

A princípio, o Glorioso foca em quatro nomes: Contreras (Barcelona de Guayaquil), João Paulo (emprestado pelo Santos ao Bahia), Anderson (Chapecoense) e Gatito Fernández, velho conhecido da torcida alvinegra, que atualmente está no Cerro Porteño. Mas existe um quinto nome: Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia.

Acontece que a contratação de Matheus é a mais improvável de acontecer, uma vez que a equipe sérvia pede cerca de R$ 20 milhões para liberá-lo. Vivendo uma crise institucional, que também abrange um momento financeiro delicado, o time de General Severiano não pretende fazer um investimento alto.

Além de não poder gastar muito, o clube ainda precisa se livrar de um transfer ban para poder inscrever novos atletas e, aí sim, se reforçar. Nos últimos meses, Neto, Léo Linck e Raul têm se revezado na condição de titular, mas nenhum dos três é unanimidade.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Fluminense sonha com Thiago Silva

Enquanto o Fogão continua a busca por um goleiro, o Flu voltou a sonhar com um novo retorno de Thiago Silva. O experiente zagueiro de 41 anos de idade não renovou com o Porto, de Portugal, e está livre no mercado da bola para definir seu futuro.

Algumas agremiações fizeram consultas nos últimos dias para saber mais a respeito dos planos do veterano. O Tricolor foi uma delas. A diretoria entrou em contato com ele a fim de tê-lo no elenco visando a segunda metade da temporada.

De férias com a família, Thiago ainda não tomou uma decisão. De toda maneira, o pensamento do defensor não passa por pendurar as chuteiras neste momento.