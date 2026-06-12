Ativo no mercado da bola, o Palmeiras já garantiu duas contratações antes mesmo da abertura da janela de transferências. Enquanto isso, o rival Santos oficializou a renovação de uma das peças de seu elenco, visando não só a continuidade da temporada de 2026, mas também as próximas jornadas.

O jogador em questão é Miguelito. O meia-atacante boliviano tinha vínculo com o clube da Vila Belmiro só até abril de 2027. Esse cenário permitiria a ele assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação a partir de novembro e ir embora de graça.

Com a ampliação do compromisso até maio de 2029, o Peixe elimina a possibilidade de perdê-lo sem custos. Em entrevista ao site da equipe alvinegra, o jovem de 22 anos de idade celebrou o acerto e projetou retribuir a confiança da diretoria dentro de campo.

“Orgulho demais em vestir essa camisa! Cheguei aqui muito novo e só tenho que agradecer todo o carinho e cuidado que o clube teve comigo durante todos esses anos. Feliz demais de estar evoluindo e crescendo nos últimos jogos. O Santos faz parte da minha história e agora, com o contrato renovado, espero retribuir esse carinho em campo”, disse.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC

Palmeiras fechou com dois reforços

Enquanto isso, do outro lado do Clássico da Saudade, o Verdão garantiu as chegadas de duas novas peças para a sequência da jornada. Uma para o elenco principal, comandado por Abel Ferreira, e outra para as categorias de base.

Quem chega ao Allianz Parque para qualificar o time de cima é Alexander Barboza, ex-Botafogo. O zagueiro argentino deve disputar posição com Murilo para ver quem será a dupla de Gustavo Gómez daqui em diante.

Já Fabio So, volante de apenas 18 anos de idade, desembarca no Brasil para fazer parte do Sub-20 do Palestra. O jovem português estava no Burnley, da Inglaterra, e avaliava opções no mercado europeu antes do clube paulista aparecer na jogada.