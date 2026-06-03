A todo o vapor no mercado da bola, o Real Madrid fechou as contratações de Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter de Milão. Mas o clube espanhol, que contará com José Mourinho à frente do banco de reservas na próxima temporada, não vai parar por aí e mais três reforços estão a caminho.

Segundo informações do jornal As, o comandante português indicou as posições que considera prioritárias para fortalecer o plantel merengue. O Special One gostaria de contar com mais um zagueiro, mais um lateral, além de um meio-campista. O entendimento é de que o foco deve ser a parte defensiva.

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente como novo técnico da equipe blanca, o lusitano participa ativamente do planejamento da jornada que vem. Quanto a oficialização, esta só deve acontecer após o resultado das eleições presidenciais do Real, que deve confirmar a permanência de Florentino Pérez no cargo.

Créditos: Instagram/Benfica

Além das chegadas, saídas também devem ocorrer no Santiago Bernabéu. Dani Carvajal e David Alaba, por exemplo, já deixaram o clube. Essa será a segunda passagem de Mourinho pelo time. Na primeira, contando com Cristiano Ronaldo e companhia, ele conquistou uma vez a La Liga e uma vez a Copa do Rei.

Real Madrid fechou com Konaté e Dumfries

Apesar de não terem sido oficializadas ainda, é questão de tempo para que as contratações do zagueiro e do lateral sejam confirmadas. Konaté estava livre no mercado da bola após não renovar seu vínculo com o Liverpool e, por isso, não custará nada aos cofres madridistas além de salários e luvas.

Quanto a Dumfries, o Real pagará a multa rescisória de 20 milhões de euros – uma pechincha para os padrões do futebol europeu – para tirá-lo da Inter. São duas movimentações que mostram a ambição do clube projetando a próxima temporada.