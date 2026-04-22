De olho na próxima temporada, o Newcastle, da Inglaterra, mira a contratação de William Gomes, ex-São Paulo, que tem se destacado na Europa. Enquanto isso, o clube alvinegro também olha outro talento brasileiro, este das categorias de base do Palmeiras, que nem estreou pelo profissional ainda.

Conforme divulgou o Daily Mail, os Magpies formalizaram uma proposta de 34 milhões de libras (R$ 229 milhões, na cotação atual) por Eduardo Conceição, cria da badalada formação alviverde. Seriam 21,5 milhões de libras fixos e mais 12,9 milhões de libras em bonificações por desempenho.

O Verdão, por sua vez, respondeu negativamente. Tranquilo em relação a dinheiro, o time paulista quer receber o máximo possível com a venda do garoto de 16 anos, especialmente no que diz respeito aos valores fixos. As transferências de Endrick, Estêvão e Vitor Reis são exemplos a serem seguidos.

Créditos: Instagram/Eduardo Conceição

Eduardo é a mais nova joia do futebol brasileiro. Não por acaso, equipes como Barcelona e Manchester City também estão interessadas em garantir o quanto antes sua contratação. O City, por exemplo, fez uma oferta na casa dos 40 milhões de euros para levá-lo embora, também recusada pelo Palestra.

Newcastle quer ex-São Paulo

Enquanto está na briga por Eduardo, o clube inglês mantém o interesse em William Gomes, de acordo com o jornal As. Os Magpies buscam previamente um substituto para Anthony Gordon, que pode se transferir para o Bayern de Munique na próxima janela.

William tem se destacado bastante no Porto, de Portugal. Pelos Dragões, o atacante brasileiro soma 13 gols e duas assistências em 40 partidas disputadas em 2025/26.

Seria um bom substituto para Gordon. A equipe lusitana, por sua vez, não quer menos que 50 milhões de euros para liberar o jovem de 20 anos, cuja multa rescisória é de 80 milhões de euros.