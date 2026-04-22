As pessoas que possuem dívida no Itaú conseguem quitar o débito com até 90% de desconto. Recentemente, a instituição financeira deu início a uma forte campanha de renegociação de pendências que pode ser aproveitada por quem tem questões a resolver e enfrenta dificuldades diante das condições normais.

A iniciativa possibilita que clientes regularizem dívidas com descontos que podem chegar quase a sua totalidade e com condições facilitadas. É uma oportunidade e tanto para quem deseja sair da inadimplência e recuperar o crédito. Confira as condições:

Descontos de até 90% no valor total da dívida;

Possibilidade de pagamento à vista com abatimentos maiores;

Parcelamento em até 72 vezes, dependendo do contrato.

Créditos: Divulgação/Itaú

Para verificar se há renegociação disponível, basta o cliente acessar o site oficial do banco e ir em “Itaú Renegociação”. Em seguida, informar o CPF, consultar o débito e analisar as opções colocadas. Depois, escolher entre pagamento à vista ou parcelado e, por fim, fechar o acordo pagando a primeira parcela.

Após o pagamento inicial, o nome do cliente é retirado dos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, em até cinco dias úteis. Além do site oficial, a instituição financeira também possibilita a renegociação através do aplicativo, WhatsApp e central telefônica – tudo pode ser feito sem sair de casa.

Dívidas que podem ser negociadas

Entre as pendências que podem ser revistas estão: cartão de crédito; empréstimos pessoais; cheque especial; financiamentos; e cartões de parceiros. As propostas variam conforme o tempo da dívida e o perfil do cliente.

Os abatimentos mais significativos costumam ser oferecidos a quem possui dívidas mais antigas, com maior risco de inadimplência e pagamentos à vista. Os maiores descontos, tal qual colocado anteriormente, podem chegar a até 90%.

Para os especialistas, essa é uma boa oportunidade para quem está negativado. A renegociação ajuda a limpar o CPF de maneira rápida, permitindo ao cidadão voltar a ter crédito no mercado e a reorganizar a vida financeira com parcelas acessíveis.