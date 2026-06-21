Nesta semana, o Santos oficializou a contratação de profissional com passagens por Palmeiras e Cruzeiro ao longo da carreira. O profissional em questão é Carlos Antônio Anunciação, mais conhecido como Carlão, o novo coordenador de captação das categorias de base do clube da Baixada Santista.

Carlão foi uma indicação de Elano, gerente de futebol de base do Peixe, para preencher a vaga deixada por Ednei. No decorrer de mais de 40 anos de atividade no mundo da bola, o novo coordenador chega com uma extensa bagagem para qualificar o trabalho de captação da agremiação alvinegra.

O pontapé inicial de sua trajetória foi dado em 1984. No Vitória, trabalhou nos times campeões do Campeonato Brasileiro Sub-15 em 2010; o Brasileiro Sub-20 em 2012 e a Copa do Brasil Sub-17 em 2015. A primeira passagem aconteceu entre 1992 e 1997, e a segunda em 2006. No rival Bahia, também teve duas passagens.

Depois, virou olheiro do Palmeiras no Nordeste. Em 2019, passou a atuar pelo Fortaleza como coordenador geral da base. No ano seguinte, foi contratado pelo Athletico-PR, onde ficou até 2022, até voltar ao Vitória. Carlão ficou no Leão da Barra até 2024, quando deixou a agremiação para atuar por um curto período no Cruzeiro.

Créditos: Divulgação/Cruzeiro

Santos está atento ao mercado da bola

Quanto aos possíveis reforços para qualificar o elenco do técnico Cuca, a diretoria santista está atenta ao mercado. Como se sabe, o técnico deseja contar com algumas peças para preencher as lacunas do plantel e ter melhores condições de competir na segunda metade da temporada de 2026.

Tendo isso em vista, o Peixe monitora nomes para todos os setores. Além das chegadas, a janela alvinegra também será marcada por saídas. O goleiro Gabriel Brazão, por exemplo, é um dos atletas que podem deixar a Vila Belmiro em breve.

A ideia do clube paulista é fazer dinheiro com alguns jogadores, abrir espaço na folha salarial e, aí sim, investir em novas peças para fortalecer o grupo.