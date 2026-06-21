Começou na quarta-feira (17.06) o calendário de pagamentos de junho do Bolsa Família no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destinou um investimento superior a R$ 13,08 bilhões. O benefício médio de R$ 677,66 está sendo repassado a mais de 19,34 milhões de famílias, alcançando cerca de 50,1 milhões de pessoas em todo o país. Os repasses foram organizados conforme o final do NIS dos beneficiários.

Neste mês, mais de 140 mil novas famílias ingressaram na chamada Regra de Proteção, mecanismo que permitiu a continuidade parcial do benefício para quem elevou a renda domiciliar acima de R$ 218 por pessoa. O programa manteve o pagamento de 50% do valor médio por até 12 meses, desde que a renda não ultrapassasse R$ 706 per capita.

A Região Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas, com mais de 8,97 milhões de lares beneficiados. O investimento federal na área ultrapassa R$ 6,03 bilhões, com benefício médio de R$ 672,95, mantendo forte concentração de recursos na política de transferência de renda.

Na Região Sudeste, 5,5 milhões de famílias são contempladas, com benefício médio de R$ 671,23. O repasse do ministério alcança R$ 3,68 bilhões no período, refletindo a ampla cobertura do programa na região mais populosa do país e com impacto direto na redução da pobreza.

Norte recebe o maior benefício médio do país, enquanto o Sul manteve ampla cobertura de famílias atendidas; juntos, os repasses reforçaram a distribuição regional dos recursos do programa em junho. O Centro-Oeste também registrou aumento de repasses e famílias beneficiadas no mesmo período analisado recentemente.

Em todo Brasil, o programa consolidou-se como uma das principais políticas de transferência de renda, ampliando a proteção social e garantindo suporte financeiro a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os dados foram divulgados pelo Ministério após consolidação do calendário de junho.