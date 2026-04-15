O futebol costuma revelar contrastes curiosos dentro de um mesmo elenco, e justamente isso volta a chamar atenção nos bastidores de um dos clubes mais populares do país. Enquanto alguns nomes vivem momentos de valorização e cifras elevadas, outros ainda enfrentam uma realidade bem diferente, até mesmo com números que surpreendem torcedores.

No caso do Yuri Alberto e de André, o contraste salarial dentro do Corinthians escancara essa diferença. Enquanto o atacante recebe cerca de R$ 2 milhões mensais, o jovem volante de apenas 19 anos ganha R$ 56 mil por mês, valor que o coloca longe das principais cifras do elenco comandado por Fernando Diniz.

Diferença salarial chama atenção no elenco

A disparidade não é apenas grande, como também revela o estágio atual da carreira de cada jogador dentro do clube. No entanto, o caso de André chama ainda mais atenção pelo contexto recente envolvendo uma negociação frustrada com o Milan, que poderia mudar completamente sua realidade financeira.

O volante chegou a assinar contrato para a transferência, em um acordo de 15 milhões de euros fixos, além de mais 2 milhões em bônus. Justamente por isso, o jovem teria seu salário multiplicado por dez caso a mudança se concretizasse, além de receber uma quantia significativa em luvas pela assinatura.

Os valores envolvidos ultrapassariam os R$ 100 milhões para o Corinthians, que possui 70% dos direitos econômicos do atleta. Ainda assim, o presidente Osmar Stábile estipula uma pedida maior, de 22 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 134 milhões, o que mostra o quanto o clube acredita no potencial do jogador.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Bastidores e números que impressionam

Mesmo com status de promessa, André ainda ocupa apenas a 27ª posição na lista salarial do elenco principal. Até mesmo jogadores vindos da base, com pouca participação, recebem valores inferiores, o que reforça o início de trajetória do volante no time profissional.

A diferença fica ainda mais evidente quando comparada com outros atletas do grupo. O marroquino Zakaria Labyad, contratado recentemente a pedido de Memphis Depay, recebe em um mês o equivalente a sete meses de salário de André, algo que evidencia o abismo financeiro dentro do elenco.

Além disso, uma simples noite de sete horas de sono de Memphis Depay representa o mesmo valor que André ganha ao longo de um mês inteiro de trabalho. Ainda assim, o jovem conseguiu garantir uma cláusula importante em seu contrato, assegurando 30% de uma futura venda.

Na última renovação, o empresário Diogo Silva também exigiu um prêmio de R$ 4 milhões pela assinatura. Sem condições financeiras para pagar, o clube optou por conceder o percentual sobre uma negociação futura, o que pode representar um ganho significativo mais adiante.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Expulsão no Dérbi contra o Palmeiras

Outro episódio envolvendo André também repercutiu entre torcedores, especialmente por sua postura em campo. No entanto, o volante acabou sendo expulso em um clássico contra o Palmeiras após um gesto considerado obsceno, o que aumentou a pressão sobre o jovem atleta.

A situação, somada ao cenário financeiro e à negociação frustrada, mostra que o momento do jogador ainda é de construção dentro do elenco principal. Até mesmo com poucas partidas disputadas, André soma 24 jogos como profissional, sendo 12 na temporada passada e outros 12 na atual.

Com quatro gols marcados e características como passadas largas e boa técnica, o volante segue sendo visto como uma peça promissora. No entanto, a diferença salarial em relação a nomes como Yuri Alberto evidencia o quanto o caminho até o topo ainda exige tempo e consolidação dentro do clube.