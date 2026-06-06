Neto é atualmente um dos nomes mais famosos da mídia esportiva. O eterno ídolo do Corinthians emite suas opiniões sobre futebol em seus programas na Band, “Os Donos da Bola” e “Apito Final”. Além de ser presença garantida na “Rádio Craque Neto”, no youtube.

Mas, engana-se você ao pensar que o ex-camisa 10 e campeão Brasileiro de 1990 pelo Corinthians fala só do chamado esporte bretão. Neto também emite opiniões sobre outros assuntos, um deles foi o programa Bolsa Família.

Neto fez críticas a Luciano Huck durante a edição da última segunda-feira (1º) do programa “Os Donos da Bola“, da Band. Ao comentar uma entrevista concedida pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, ao apresentador da Globo, o ex-meia aproveitou para defender o Bolsa Família e rebater declarações recentes de Huck sobre o programa social.

Durante o programa, Neto questionou a postura do apresentador global ao comparar suas críticas ao Bolsa Família com o quadro Familhão, exibido no Domingão com Huck, que distribui prêmios em dinheiro aos participantes.

“Esse é o mesmo que critica o Bolsa Família, mas promove um programa que entrega R$ 1 milhão para uma pessoa. O que é mais contraditório?”, afirmou o apresentador da Band.

PAI! Craque Neto defende o Bolsa Família e acaba com Luciano Huck e o Ancelotti.



"O que o pobre precisa? Da oportunidade de questão social, educacional".#Domingão #OsDonosDaBola pic.twitter.com/VSwAN7Tz33 — Brenno (@brenno__moura) June 1, 2026

Neto também citou a necessidade de oportunidades

Neto também argumentou que a população de baixa renda precisa de oportunidades e políticas públicas que contribuam para a melhoria das condições de vida. Segundo ele, questões relacionadas à educação, inclusão social e geração de oportunidades são fundamentais para o desenvolvimento das famílias.

A manifestação ocorreu após declarações feitas por Luciano Huck durante um encontro com empresários. Na ocasião, o apresentador afirmou que o Bolsa Família não oferece incentivos suficientes para que os beneficiários aumentem sua renda e deixem de depender do programa.

Segundo Huck, a atual estrutura do benefício pode levar algumas famílias a buscarem formas de permanecer na assistência social em vez de avançar economicamente.

Neto, por sua vez, reforçou seu apoio ao programa de transferência de renda e defendeu o respeito às diferentes opiniões sobre o tema. “Sempre fui favorável ao Bolsa Família. Quem pensa diferente tem esse direito, mas é importante respeitar todas as posições”, declarou.