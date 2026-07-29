As famílias que recebem o Bolsa Família precisam manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados para evitar problemas no benefício. Informações desatualizadas podem provocar bloqueios e, em alguns casos, resultar no cancelamento do pagamento. A regra vale para todos os programas federais que utilizam a base cadastral.

De acordo com as normas em vigor, a atualização cadastral deve ocorrer, no máximo, a cada 24 meses ou sempre que houver mudanças na composição familiar, na renda ou no endereço. O objetivo é garantir que os dados utilizados pelo Governo permaneçam corretos. O descumprimento dessa exigência pode afetar a permanência no programa.

Quando é necessário atualizar o cadastro

Entre as situações que exigem atenção estão o nascimento de um filho, a entrada ou saída de moradores da residência e alterações na renda da família. Caso essas mudanças não sejam informadas, o benefício pode ser bloqueado durante a análise cadastral. Se a situação não for regularizada, o Bolsa Família poderá ser cancelado.

Os beneficiários podem verificar a necessidade de atualização por diferentes canais. A consulta está disponível no aplicativo e no portal do Cadastro Único, além de mensagens enviadas pelo aplicativo Bolsa Família e pelo Caixa Tem. Outra opção é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Pagamentos de agosto seguem calendário oficial

Quando não houver alteração nas informações registradas, a confirmação cadastral poderá ser realizada pela internet utilizando a conta Gov.br. Já nos casos em que houver mudanças nos dados da família, será necessário comparecer ao CRAS para realizar a atualização presencialmente. Esse procedimento garante que o cadastro permaneça regular.

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto começarão no dia 18 para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O cronograma prossegue de forma escalonada até 31 de agosto, quando recebem os participantes com NIS final 0. As datas são definidas conforme o dígito final do documento.