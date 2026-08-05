Mulheres em situação de violência no estado de São Paulo têm acesso a uma ampla estrutura de atendimento oferecida pelo Governo Estadual. A rede reúne serviços presenciais e digitais para acolhimento, denúncias e proteção. As iniciativas também incluem medidas voltadas à recuperação da autonomia das vítimas.

Durante o Agosto Lilás, campanha nacional dedicada ao enfrentamento da violência contra a mulher, os serviços ganham ainda mais destaque. A mobilização reforça a importância de denunciar agressões e buscar apoio especializado. Os atendimentos estão disponíveis em diferentes regiões do estado.

Canais de denúncia e atendimento especializado

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Os chamados relacionados à violência doméstica são direcionados à Cabine Lilás, onde policiais femininas realizam o acolhimento inicial. O serviço funciona durante 24 horas por dia.

Outra alternativa é utilizar o aplicativo SP Mulher Segura, que concentra diversos recursos em uma única plataforma. Pelo sistema, é possível registrar boletins de ocorrência, localizar unidades de atendimento e acionar o Botão do Pânico nos casos de medida protetiva. A ferramenta ainda permite cadastrar um contato de confiança.

As vítimas também podem recorrer à DDM Online e às Delegacias de Defesa da Mulher para solicitar atendimento especializado. Em municípios sem unidades exclusivas, as Salas DDM oferecem suporte por videoconferência. Já as Salas Lilás garantem maior privacidade em delegacias, unidades de saúde e institutos de perícia.

Créditos: Paulo Pinto/Agência Brasil

Proteção, acolhimento e apoio financeiro

A rede paulista também conta com serviços itinerantes, como o Circuito Integrado de Proteção às Mulheres e o Ônibus SP Por Todas. As estruturas levam orientação jurídica, atendimento psicossocial e encaminhamento para outros órgãos públicos. Dessa forma, mulheres de diferentes municípios conseguem acessar os serviços com mais facilidade.

Entre as medidas de proteção estão o monitoramento eletrônico de agressores, a Patrulha SP Mulher Segura e o Espaço Lilás, destinado à busca ativa de vítimas. Na capital, o Abrigo Amigo oferece acompanhamento por videochamada para mulheres que aguardam ônibus durante a noite. Essas iniciativas fortalecem a resposta rápida em situações de risco.