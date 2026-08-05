Quem recebe o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC) precisa ficar atento ao calendário definido pelo Governo Federal. O cadastramento biométrico deve ser realizado até 31 de dezembro. A medida busca garantir mais segurança no pagamento dos benefícios sociais.

O procedimento reúne informações como impressões digitais, fotografia facial e assinatura digital do cidadão. Esses dados passam a integrar os sistemas oficiais de identificação do país. Com isso, o Governo pretende reduzir fraudes e manter os cadastros atualizados.

Como fazer o registro biométrico

Uma das formas mais práticas de cumprir a exigência é emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento reúne os dados biométricos necessários para validação dos benefícios. A identificação será cada vez mais utilizada em serviços públicos nos próximos anos.

Também é possível aproveitar outros procedimentos para registrar a biometria junto aos bancos de dados federais. A atualização do título de eleitor, o uso do e-Título, além da emissão da CNH ou do passaporte, já permitem esse cadastramento. Assim, muitos cidadãos podem atender à exigência sem processos adicionais.

Quem já realizou a biometria em algum desses documentos não precisa repetir o procedimento. As informações permanecem disponíveis para consulta pelos órgãos responsáveis. Dessa forma, não há necessidade de comparecer ao CRAS apenas para atualizar esse cadastro.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Emissão da nova identidade

Para solicitar a Carteira de Identidade Nacional, o interessado deve agendar atendimento no portal da Polícia Civil de seu estado. Após a marcação, basta comparecer ao local indicado no dia e horário definidos. Os documentos exigidos incluem CPF, comprovante de endereço e certidão de nascimento ou casamento.

O não cumprimento do prazo pode gerar dificuldades na manutenção dos benefícios sociais. O cadastramento biométrico faz parte das medidas de modernização dos serviços públicos. Por isso, a recomendação é verificar antecipadamente se os dados já constam nos registros oficiais antes do encerramento do período.