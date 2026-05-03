O menor estado do Brasil em extensão territorial, é o lar de uma capital que se destaca pela qualidade de vida oferecida aos seus habitantes. O local, com aproximadamente 1,3 milhão de moradores, tem sido frequentemente reconhecido em rankings de ascensão socioeconômica.

Esse reconhecimento resulta de investimentos em políticas públicas para melhorar a infraestrutura e os serviços essenciais. A qualidade de vida na capital depende de saneamento, mobilidade urbana, segurança e acesso à saúde.

Aracaju conta com infraestrutura urbana bem planejada, bairros organizados e ampla oferta de áreas de lazer. Esses fatores melhoram a qualidade de vida e tornam o deslocamento pela cidade mais prático e confortável.

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Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Aracaju é de 0,770, um indicador que reflete o dinamismo e o bem-estar social da população. A cidade se destaca em comparação com outras capitais nordestinas, principalmente devido à qualidade da rede de saúde e à educação, que inclui escolas reconhecidas como referência na região.

Com uma variedade de opções de lazer, como praias e parques, a cidade atrai tanto moradores quanto turistas. O clima de Aracaju, caracterizado por temperaturas amenas, favorece a realização de atividades ao ar livre.

Durante os meses de junho a agosto, as temperaturas variam entre 22 °C e 27 °C, enquanto de setembro a novembro, os valores ficam entre 23 °C e 28 °C, tornando esses períodos ideais para caminhadas e passeios.

O custo de vida na capital é considerado acessível, especialmente em comparação com outras cidades do Nordeste. O preço do metro quadrado em Aracaju é de R$ 4.885, valor inferior ao de Maceió, que é a cidade mais cara da região, com R$ 8.803/m².