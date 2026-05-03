Os beneficiários do Bolsa Família devem estar atentos à necessidade de atualizar quatro informações essenciais para continuar recebendo o benefício em maio de 2026. De acordo com o Governo Federal, cerca de 18,7 milhões de pessoas foram contempladas pelo programa no último ano.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) alerta que informações desatualizadas no Cadastro Único (CadÚnico) podem levar à suspensão temporária ou até ao cancelamento do Bolsa Família.

Mesmo que os dados cadastrados não tenham mudado, é exigido pelo Governo Federal que as informações sejam revisadas a cada dois anos. É crucial que os beneficiários fiquem atentos às mudanças na composição familiar, renda mensal, endereço e situação escolar de crianças e adolescentes.

Informações a Serem Atualizadas

Toda alteração no número de integrantes da família deve ser informada ao CadÚnico. Isso inclui nascimentos e falecimentos, pois o valor do Bolsa Família é calculado com base no tamanho da família.

Além disso, se algum membro da família começar a trabalhar ou for demitido, essa informação também deve ser corrigida. Essas atualizações são fundamentais para que o programa possa determinar quem continua elegível para receber o benefício. Outra informação relevante é a mudança de endereço. Caso a família se mude, é necessário apresentar o novo comprovante de residência.

Por último, a situação escolar de crianças e adolescentes deve ser atualizada. O programa prioriza a assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, e a frequência escolar é um fator importante para a continuidade dos pagamentos.

Para facilitar o processo de atualização, o responsável familiar deve comparecer a um posto de atendimento da assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou um ponto específico de atendimento do CadÚnico no município onde reside.