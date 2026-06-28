O Barcelona oficializou a contratação em definitivo do jovem atacante Hamza Abdelkarim, de 18 anos, uma das promessas mais recentes do futebol egípcio. O jogador vinha chamando atenção dentro das categorias de base do clube catalão e agora terá vínculo garantido até junho de 2029, consolidando a aposta da diretoria em talentos de longo prazo.

Revelado pelo Al-Ahly, do Egito, Abdelkarim chegou ao clube espanhol inicialmente por empréstimo para integrar o time juvenil. A adaptação foi rápida e o desempenho em campo chamou atenção da comissão técnica. Em poucos meses, o atacante balançou as redes seis vezes em 11 partidas disputadas pelas equipes de base, desempenho que pesou para a decisão de compra definitiva.

O atacante passou a integrar o sistema de formação do Barcelona em fevereiro e, segundo o planejamento interno, deve ser incorporado gradualmente ao elenco principal após a disputa da Copa do Mundo de 2026. A ideia do clube é permitir que o jogador amadureça fisicamente e taticamente antes de ganhar espaço entre os profissionais.

Além do reforço vindo do futebol egípcio, o Barcelona também acertou a contratação do atacante Anthony Gordon, de 25 anos, destaque do Newcastle nas últimas temporadas. O inglês chega como uma das principais apostas para reforçar o setor ofensivo e assinou contrato válido por cinco anos, até junho de 2031.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa europeia, a negociação envolvendo Gordon gira em torno de 80 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 473,65 milhões. O jogador viveu grande fase recente, com participação decisiva na Champions League, onde marcou 10 gols na última edição do torneio.

Convocado pela seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, Gordon chega ao clube catalão com status de reforço imediato e a expectativa de assumir protagonismo no ataque, dentro do projeto de renovação do elenco do Barcelona.