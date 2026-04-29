Existe um recurso oferecido pelo aplicativo CNH do Brasil que permite que proprietários de veículos no Tocantins cadastrem o “principal condutor” de forma online. Essa ferramenta é especialmente útil para aqueles que compartilham o carro com familiares ou amigos.

Ao registrar o condutor habitual, as multas geradas por infrações de trânsito, como as captadas por radares, são automaticamente atribuídas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista que dirige o veículo no dia a dia.

Vantagens do registro online

Com o cadastro do principal condutor, o proprietário do veículo não precisa mais apresentar recursos para identificar o verdadeiro motorista a cada infração. O processo é gratuito e totalmente realizado pelo aplicativo, o que facilita a gestão das multas.

Assim, a responsabilidade pela infração e os pontos correspondentes passam a ser registrados na CNH do condutor indicado, simplificando a situação para o proprietário do veículo. Para efetuar o cadastro, o usuário deve acessar a aba “Veículos” no aplicativo e selecionar o carro que está sendo utilizado pela outra pessoa.

É necessário conferir a placa e o modelo do veículo. Em seguida, o proprietário deve escolher a opção “Principal condutor” e informar o CPF do motorista habitual. Após isso, o condutor indicado recebe uma notificação por e-mail ou pelo aplicativo, onde deverá clicar em “Aceitar” para validar o registro.

É importante destacar que nem todas as multas podem ser transferidas para o condutor cadastrado. Infrações relacionadas à conservação do veículo, como pneus desgastados ou licenciamento atrasado, continuam sendo de responsabilidade do proprietário. Além disso, multas que ocorrerem antes do cadastro não são automaticamente transferidas.

Para essas infrações anteriores, o proprietário deve indicar manualmente o motorista ao Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins dentro do prazo de 30 dias, apresentando o recurso necessário.