Muitas vezes a renda mensal de uma família pode não ser o suficiente. Neste caso, muitos acabam optando por um trabalho temporário, o chamado “bico”. Pegando carona neste tema e associando ao Bolsa Família, temos uma questão: quem é beneficiário pode sair do programa se fizer algum tipo de trabalho extra?

Muitas famílias beneficiárias do Bolsa Família têm dúvidas se realizar um trabalho informal, pode resultar no cancelamento do benefício. A resposta é que não necessariamente. O programa não proíbe que os integrantes da família exerçam atividades informais ou consigam uma fonte de renda extra.

O principal critério para permanecer no Bolsa Família é a renda mensal por pessoa da família. Assim, caso o dinheiro obtido com os trabalhos informais eleve a renda familiar acima do limite estabelecido pelo programa, o benefício poderá ser reduzido, suspenso ou até encerrado, conforme as regras vigentes.

Por outro lado, se a renda continuar dentro dos critérios exigidos, a família pode seguir recebendo o auxílio normalmente.

Créditos: Agência Brasil

Outro ponto importante diz respeito ao CadÚnico

Outro ponto importante é manter o Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizado. Sempre que houver alteração na renda, na composição familiar ou no endereço, o responsável pela família deve informar essas mudanças ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou ao posto de atendimento do Cadastro Único do município.

O fornecimento de informações corretas evita problemas futuros, como bloqueios ou cobranças de valores recebidos de forma indevida. Além disso, o Bolsa Família conta com mecanismos que incentivam a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho.

Em determinadas situações, mesmo que a renda aumente temporariamente devido a um emprego ou a trabalhos informais, a família pode continuar recebendo parte do benefício por um período, desde que cumpra os critérios previstos pelo programa.

Dessa forma, fazer bicos não leva automaticamente à perda do Bolsa Família. O fator determinante é o impacto dessa renda na renda familiar per capita e o cumprimento das exigências do programa.

Manter os dados atualizados e informar corretamente qualquer mudança é a melhor forma de garantir o acesso ao benefício enquanto a família continuar atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Governo Federal.