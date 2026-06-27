A entrega da primeira etapa da Ferrovia de Mato Grosso (FMT), executada pela Rumo ocorreu no último sábado (20), marca um avanço na infraestrutura logística brasileira. O trecho inicial possui 162 quilômetros e passa a operar no principal estado produtor de grãos do país, ampliando a integração ferroviária voltada ao agronegócio.

O projeto já acumula mais de R$ 5 bilhões nesta fase inicial e liga Rondonópolis ao terminal rodoferroviário de Dom Aquino. A iniciativa avança sobre áreas estratégicas de produção agrícola em Mato Grosso, aproximando regiões produtoras das principais rotas de escoamento.

O empreendimento também funciona como teste de um modelo de expansão ferroviária baseado em autorizações estaduais e investimento privado. A proposta busca reduzir a dependência de concessões federais e agilizar a implantação de obras de infraestrutura no setor de transportes.

Na prática, a ferrovia pretende reduzir a dependência do transporte rodoviário em longas distâncias, diminuindo custos logísticos e fortalecendo a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional.

O terminal da BR-070 deve movimentar até 10 milhões de toneladas de grãos por ano e se consolidar como novo corredor de exportação com destino ao Porto de Santos.