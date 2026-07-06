O lateral Sidny Lopes Cabral ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026 ao marcar um belo gol na derrota de Cabo Verde por 3 a 2 para a Argentina. Embora o resultado tenha eliminado a seleção africana da competição, a atuação do defensor chamou a atenção e reforçou sua valorização no mercado da bola.

Cabral foi o autor do segundo gol de Cabo Verde, balançando as redes aos 13 minutos da prorrogação da partida com uma finalização de grande qualidade. O lance rapidamente repercutiu entre torcedores e especialistas, sendo apontado como um dos mais bonitos do torneio, mesmo sem alterar o destino da equipe na competição.

O bom momento do jogador coincide com uma importante mudança em sua carreira. Depois de defender o Benfica durante a segunda metade da temporada 2025/26, o lateral acertou sua transferência para o Trabzonspor, da Turquia, onde dará sequência à trajetória profissional.

A passagem pelo clube português foi curta. Contratado em janeiro, o atleta de 23 anos assinou vínculo válido até 2030, mas permaneceu apenas seis meses no elenco principal. Nesse período, participou de 12 partidas oficiais antes de receber uma proposta considerada interessante pelo Benfica.

Para concretizar a negociação, o Trabzonspor desembolsará 7 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 41,3 milhões. O Benfica havia investido 6 milhões de euros, cerca de R$ 35,4 milhões, para contratar Sidny Lopes Cabral junto ao Estrela Amadora no início de 2026. Com a venda, o clube português obtém um pequeno retorno financeiro, enquanto o lateral inicia um novo desafio após ganhar projeção internacional com sua atuação na Copa do Mundo.