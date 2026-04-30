A Fifa realizou, na última terça-feira (28), em Vancouver, no Canadá, sua reunião anual para definir algumas diretrizes do futebol. E uma delas diz respeito à obrigatoriedade de os clubes terem ao menos um jogador formado nas categorias de base dentro de campo.
De acordo com comunicado da entidade máxima do futebol, a proposta foi aprovada por unanimidade e será levada ao Conselho novamente no ano que vem. Será iniciado um processo de estudo para avaliar a viabilidade da ideia antes que ela seja debatida de novo.
O texto diz que “todo clube é obrigado a sempre ter ao menos um jogador das categorias sub-20 ou sub-21, formado em casa, em seu time principal”. Ou seja, times passariam a ter que integrar, pelo menos, um atleta oriundo de sua formação entre os onze iniciais.
Aqui no Brasil, vemos as agremiações dando mais atenção para a base, tendo em vista a formação de talentos cada vez mais precoce. O Palmeiras, por exemplo, se tornou uma referência a ser seguida nesse sentido, com vários representantes de sua formação presentes no plantel principal ao longo dos últimos anos.
Valor definido 💰
Além do ganho esportivo que as equipes podem ter com os garotos estando no plantel de cima, convém destacar a parte financeira. Atuar no profissional pode ser crucial para o desenvolvimento dos jovens, que podem despertar o interesse de clubes de fora e render altas cifras aos cofres dos times brasileiros.
Fifa elegerá novo presidente
Junto das questões esportivas, a reunião também serviu para definir o calendário eleitoral da federação internacional. A próxima votação para presidente acontecerá no ano que vem, no 77º Congresso da entidade. O vencedor do pleito ocupará o cargo entre 2027 e 2031.
Presidente da federação desde 2016, Gianni Infantino deve ser candidato. Ao que tudo indica, o atual mandatário contará com a ajuda de aliados importantes. A Conmebol, por exemplo, já declarou apoio à sua reeleição.
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