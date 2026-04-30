A Fifa realizou, na última terça-feira (28), em Vancouver, no Canadá, sua reunião anual para definir algumas diretrizes do futebol. E uma delas diz respeito à obrigatoriedade de os clubes terem ao menos um jogador formado nas categorias de base dentro de campo.

De acordo com comunicado da entidade máxima do futebol, a proposta foi aprovada por unanimidade e será levada ao Conselho novamente no ano que vem. Será iniciado um processo de estudo para avaliar a viabilidade da ideia antes que ela seja debatida de novo.

O texto diz que “todo clube é obrigado a sempre ter ao menos um jogador das categorias sub-20 ou sub-21, formado em casa, em seu time principal”. Ou seja, times passariam a ter que integrar, pelo menos, um atleta oriundo de sua formação entre os onze iniciais.

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Aqui no Brasil, vemos as agremiações dando mais atenção para a base, tendo em vista a formação de talentos cada vez mais precoce. O Palmeiras, por exemplo, se tornou uma referência a ser seguida nesse sentido, com vários representantes de sua formação presentes no plantel principal ao longo dos últimos anos.

Além do ganho esportivo que as equipes podem ter com os garotos estando no plantel de cima, convém destacar a parte financeira. Atuar no profissional pode ser crucial para o desenvolvimento dos jovens, que podem despertar o interesse de clubes de fora e render altas cifras aos cofres dos times brasileiros.

Fifa elegerá novo presidente

Junto das questões esportivas, a reunião também serviu para definir o calendário eleitoral da federação internacional. A próxima votação para presidente acontecerá no ano que vem, no 77º Congresso da entidade. O vencedor do pleito ocupará o cargo entre 2027 e 2031.

Presidente da federação desde 2016, Gianni Infantino deve ser candidato. Ao que tudo indica, o atual mandatário contará com a ajuda de aliados importantes. A Conmebol, por exemplo, já declarou apoio à sua reeleição.