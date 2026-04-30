Uma continuação cinematográfica sobre a história de Michael Jackson já começou a ganhar forma nos bastidores, com reuniões iniciais indicando que um novo filme está sendo preparado. O projeto ainda não foi oficializado, no entanto, os primeiros movimentos mostram que a sequência está em desenvolvimento e pode avançar nos próximos anos.

As informações surgiram durante o podcast The Town, comandado por Matthew Belloni, que contou com a participação de Adam Fogelson, responsável pela divisão de filmes da Lionsgate. Justamente nesse espaço, foi revelado que executivos do estúdio já discutem os próximos passos de Michael 2, reforçando que o planejamento está em andamento.

Segundo o que foi discutido, o início das gravações ainda depende de ajustes importantes, especialmente ligados à agenda do diretor Antoine Fuqua. Até mesmo por isso, existe a possibilidade de as filmagens começarem ainda neste ano ou ficarem para 2027, dependendo da disponibilidade do cineasta.

Possível continuação

Apesar de ainda não existir um anúncio formal sobre a continuação, o simples fato de reuniões já estarem acontecendo mostra um avanço relevante no projeto. No entanto, o estúdio mantém cautela, justamente por se tratar de uma produção que exige grande planejamento e decisões estratégicas.

Durante a conversa no podcast, um dos pontos centrais foi o desempenho do primeiro filme, que serviu como base para discutir a viabilidade da sequência. Até mesmo os desafios enfrentados na produção inicial foram citados, incluindo o fato de que o projeto havia sido recusado por outras empresas antes de ser abraçado pela Lionsgate.

Esse histórico acabou sendo decisivo para fortalecer a confiança no novo filme, já que o sucesso alcançado mostrou que havia espaço para expandir a história. No entanto, o estúdio ainda avalia cuidadosamente os próximos passos, buscando garantir que a sequência mantenha o mesmo impacto.

Trilha sonora foi destaque no primeiro filme

Um dos grandes atrativos do primeiro longa foi justamente sua trilha sonora, que apresentou uma celebração da carreira de Michael Jackson. O repertório percorreu desde os tempos do The Jackson 5 até momentos marcantes da carreira solo, chegando até o álbum Bad, lançado em 1987.

Entre as músicas presentes, estiveram faixas como Wanna Be Startin’ Somethin’, I Can’t Help It, Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Childhood, Beat It, Thriller e Human Nature. Além disso, o filme trouxe canções do The Jackson 5 como I’ll Be There, ABC, I Want You Back e Who’s Lovin’ You.

O repertório também incluiu músicas dos The Jacksons, como Blame It on the Boogie, Enjoy Yourself e Workin’ Day And Night, além de participações de outros artistas. Justamente nessa mistura, apareceram nomes como The Shades of Blue, Gladys Knight & The Pips e Barrett Strong.

Créditos: Reprodução/Universal Pictures

Opiniões divididas

O desempenho do primeiro filme acabou sendo determinante para impulsionar os planos da sequência, principalmente pela forte resposta do público. No entanto, esse sucesso não foi acompanhado na mesma intensidade pela crítica, que teve uma recepção mais moderada em relação à produção.

Ainda assim, o retorno positivo dos espectadores foi suficiente para consolidar o longa como um sucesso relevante dentro do estúdio. Justamente por isso, a Lionsgate passou a considerar a continuação como um caminho natural, apostando no interesse popular para sustentar o novo projeto.

Essa diferença de percepção acabou se tornando um fator importante nas discussões sobre o futuro da franquia. Até mesmo diante das avaliações divididas, o envolvimento do público mostrou força, reforçando a decisão de seguir com Michael 2.