O Atlético-MG bateu o martelo e definiu o preço para vender Gustavo Scarpa. Nos últimos dias, o meia-atacante vem sendo apontado como alvo do São Paulo no noticiário do mercado da bola visando a próxima janela de transferências. Mas, pelo visto, o clube alvinegro não está disposto a liberá-lo.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Galo quer, pelo menos, 4 milhões de euros (R$ 23,4 milhões) para negociá-lo em definitivo. O que, por si só, já basta para afastar o interesse do adversário paulista, que atravessa um momento delicado financeiramente e não pode fazer um investimento desse nível.

Para além da aquisição dos direitos econômicos, ainda tem o salário do meio-campista, que ganha acima de R$ 1 milhão por mês e também está fora do que a agremiação do Morumbi pretende pagar neste momento. Ou seja, é praticamente certo que nada acontecerá entre os times em relação a Scarpa até o meio do ano.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Contratado em janeiro de 2024, junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o camisa 10 tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. De acordo com dados do site Transfermarkt, referência em valores de mercado, ele está avaliado em 5 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 29,2 milhões.

Trajetória de Gustavo Scarpa até o Atlético-MG

Cria da base do Desportivo Brasil, Scarpa vestiu as camisas de Fluminense, Forest, Olympiacos e hoje a do Galo. No entanto, foi atuando pelo Palmeiras que viveu os melhores momentos da carreira, tanto a nível individual quanto coletivo.

Individualmente, por exemplo, foi eleito o craque do Brasileirão de 2022, sendo o grande nome da conquista alviverde naquele ano. Já em termos coletivos, conquistou praticamente tudo o que poderia no Allianz Parque, alguns campeonatos mais de uma vez. Confira:

2 x Paulistão (2020 e 2022)

1 x Recopa Sul-Americana (2021)

2 x Copa Libertadores (2020 e 2021)

1 x Copa do Brasil (2020)

2 x Brasileirão (2018 e 2022)