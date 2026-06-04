As Smart TVs dominaram o mercado televisivo nos últimos anos. Mas, ao que parece, os dias desse tipo de aparelho nas salas de estar dos brasileiros estão contados. Isso porque eles estão perdendo espaço para uma novidade que entrega mais modernidade e praticidade: os projetores portáteis.

Compactos, leves e acessíveis, os projetores proporcionam uma experiência de cinema em casa sem a necessidade de investir o dinheiro elevado que as telas grandes, que ocupam espaço volumosos na residência, exigem. E, assim, a forma como os brasileiros consomem entretenimento está mudando.

Um dos principais pontos positivos dos projetores portáteis é a mobilidade. Por não precisarem ficar em um lugar fixo, eles podem ser movidos sem grandes dificuldades para qualquer cômodo da casa, transformando paredes comuns em grandes telas. Modelos mais atuais possuem alta resolução, conexão com celulares e garantem imagem e som de qualidade sem complicações.

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Sem contar a instalação, que é simples, não exige suportes complexos ou móveis. Também convém destacar o custo, que é outro fator a ser considerado. Mesmo os projetores mais modernos e de boa qualidade podem ser encontrados a preços consideravelmente menores que as Smart TVs de última geração, que podem custar milhares de reais.

Projetores podem ser usados em diversos ambientes

Não é apenas em casa que os projetores têm tomado o espaço das televisões convencionais. Esse tipo de dispositivo tem sido visto com cada vez mais frequência em outros ambientes, como escritórios, por exemplo, sendo usado em apresentações, reuniões e eventos dos mais variados tipos.

A portabilidade e flexibilidade fazem o aparelho proporcionar uma experiência personalizada. Em suma, os projetores têm provado que qualidade, inovação e economia podem andar juntas, oferecendo às pessoas a possibilidade de consumir filmes, séries e jogos de forma prática e econômica.

Por fim, convém ressaltar que a transição da Smart TV para o projetor, que está em curso, não representa o fim do entretenimento conectado, mas sim a evolução da forma como ele é consumido por nós.