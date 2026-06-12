Após oficializar a renovação contratual de Luiz Felipe, cria da base, o Flamengo agora tenta a contratação de um outro meio-campista. De olho em reforços no mercado da bola, o clube carioca deseja contar com Nelson Deossa, que atualmente defende o Real Betis, da Espanha, e também está na mira do River Plate.

Segundo informações da imprensa argentina, a entrada do Rubro-Negro no negócio fez os espanhois subirem a pedida pelo volante colombiano. Por enquanto, as tratativas estão em espera. O River teria ficado bastante irritado com essa movimentação, tendo em vista que contava com menos complicações para ter o atleta.

Com a agremiação de Buenos Aires tendo puxado o freio de mão, o Mengão pode aproveitar para avançar. Ainda não houve uma conversa mais séria com a equipe do Benito Villamarin, mas a diretoria flamenguista pode fazer uma aproximação nas próximas semanas. Lembrando que a janela abre no dia 20 de julho.

O Fla monitora jogadores do setor de meio de campo devido a incerteza a respeito das condições físicas de Arrascaeta para a sequência da temporada. Deossa, portanto, seria uma peça para preencher essa lacuna. Além das condições do uruguaio, existe a possibilidade da venda de Jorge Carrascal.

Créditos: Instagram/Nelson Deossa

Flamengo assinou com volante da base

Na última quarta-feira (10), o clube carioca anunciou a renovação contratual de Luiz Felipe, o Chape, até dezembro de 2028. O meio-campista chegou ao Mengão em 2022 e atualmente integra o elenco da categoria Sub-20.

“Vínculo renovado com o Flamengo. Muito feliz e grato pela renovação, agradeço a todos os envolvidos. Deus é fiel em todos os momentos”, celebrou o jovem jogador.

Chape é mais um talento da base rubro-negra, que tem formado e revelado joias do futebol brasileiro nos últimos anos, como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Quem sabe, em breve ele não possa ser utilizado no profissional pelo técnico Leonardo Jardim.