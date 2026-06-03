Nesta terça-feira (2), o Flamengo anunciou a contratação de Marcelo Salazar como novo técnico do Sub-20. O profissional de 47 anos de idade assinou contrato de um ano e meio com o clube carioca, ou seja, válido até dezembro de 2027.

Salazar estava à frente da equipe Sub-21 do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Jogador de futsal, ele conquistou vários títulos na Bélgica e na Espanha nos tempos de atleta. Naturalizado português, disputou 50 partidas pelo selecionado lusitano e disputou a Copa do Mundo de Futsal de 2004.

Após encerrar a carreira no esporte da bola pesada, em 2012, deu início aos estudos para se tornar treinador. Em 2018, trabalhou como assistente de Péricles Chamusca no Al-Faisaly e em 2021 foi auxiliar de Mano Menezes no Al-Nassr – no mesmo ano, também exerceu a função de diretor executivo de futebol.

No Rubro-Negro, Marcelo contará com Sandro Sargentim como seu auxiliar. A nova comissão técnica iniciará os trabalhos no Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira (3), visando a sequência da temporada. No dia 9 de junho, o Fla volta a campo para enfrentar o Athletico, na Gávea, pelo Brasileirão da categoria.

Créditos: Divulgação / Al-Nassr

Flamengo vai ao mercado

Quanto ao elenco principal, o Fla irá ao mercado para reforçar o grupo de jogadores comandado por Leonardo Jardim. Em entrevista coletiva recente, o técnico português afirmou que o clube irá se movimentar de forma pontual.

“Uma medida importante é saber quanto teremos para investir. Temos necessidades, mas vamos ver o que o dinheiro será suficiente para buscar. Com essa diretriz, vamos reforçar a equipe com mais qualidade. Não vamos trocar por trocar. Vamos trazer jogadores que consigam acrescentar”, disse Jardim.

O desejo maior do lusitano é por mais um meia-atacante. Diante da situação física de Arrascaeta e da possível saída de Jorge Carrascal, ele quer contar com mais uma peça da posição para não passar por dificuldades na segunda metade da temporada.