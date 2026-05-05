Dono do elenco mais caro do futebol brasileiro, o Palmeiras tem uma folha salarial de nada menos que R$ 43 milhões. Enquanto isso, o maior rival do Verdão, o Corinthians, não fica muito atrás e também possui custos mensais para lá de significativos.

Considerando salários, direitos de imagem, luvas e impostos, a folha corintiana gira em torno de R$ 38 milhões mensais. Uma boa parte desse valor se deve aos vencimentos de Memphis Depay, que ganha pouco mais de R$ 6 milhões por mês.

Aliás, a diretoria alvinegra espera economizar as cifras que destina a conta do atacante holandês a partir do meio do ano. Mesmo que o camisa 10 renove o contrato e siga na Neo Química Arena, o Timão não quer arcar com mais nenhum centavo de seu salário, que seria inteiramente bancado por patrocinadores.

Créditos: Divulgação/Corinthians

A título de comparação, as folhas salariais mais caras do futebol brasileiro e sul-americano são de Palmeiras e Flamengo – o Rubro-Negro tem custo de R$ 50 milhões mensais. A diferença é que ambos possuem planteis que condizem com todo esse gasto, enquanto o Corinthians está longe de competir com os rivais dentro de campo.

Palmeiras tem elenco mais caro do continente

Conforme destacado anteriormente, o Palestra possui o plantel mais caro do continente. De acordo com o site Transfermarkt, especializado em valores de mercado, o elenco alviverde está avaliado em 223 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a cerca de R$ 1,2 bilhão.

Os números do clube paulista são impulsionados por jogadores como Vitor Roque, o mais valioso do grupo, que custa 38 milhões de euros (R$ 218,4 milhões). Abaixo do Tigrinho aparecem Flaco López (22 milhões de euros) e Andreas Pereira (15 milhões de euros), completando o pódio dos comandados do técnico Abel Ferreira.