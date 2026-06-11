Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo mira a contratação de um velho conhecido da torcida. O jogador em questão é o armador Yago Mateus, de 27 anos de idade, que recentemente deixou a Itália e está livre no mercado da bola do basquete.

Yago assinou um contrato de curta duração com o Virtus Bologna, na Itália. Com o término da jornada por lá, ele ficou livre no mercado. Anteriormente, defendeu as cores do Estrela Vermelha, da Sérvia, onde viveu altos e baixos, sendo eleito MVP das finais da Liga Adriática (ABA) em 2024 e depois perdendo espaço.

Diante do atual cenário, o atleta volta a ser especulado na Gávea. O Rubro-Negro deixou a desejar na temporada passada e precisa se movimentar para fortalecer o elenco se quiser voltar a brigar por títulos. A campanha no NBB, por exemplo, terminou de forma precoce com uma eliminação nas quartas de final.

Para comandar a equipe no novo ciclo, a diretoria oficializou a contratação do técnico Demétrius Ferraciú, que chega para substituir o interino Fernando Pereira e o argentino Oveja. A ideia é estruturar um plantel rejuvenescido, com alta intensidade defensiva e vigor físico, o que pode potencializar o estilo de jogo dinâmico do armador.

Créditos: Douglas Carraretto/LNB

Yago Mateus brilhou no Flamengo

A contratação de Yago representaria seu retorno ao time flamenguista. Vestindo a camisa rubro-negra, entre 2020 e 2022, ele foi o protagonista da era de ouro caracterizada pelos títulos do Mundial de Clubes da FIBA (2022), da Champions League das Américas (BCLA) em 2021 e do NBB de 2021

Além da idolatria no Fla, o jogador alcançou protagonismo nacional por seu desempenho na Seleção Brasileira. Em 2025, Yago liderou o Brasil na conquista da medalha de ouro na AmeriCup, sendo eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) da competição continental.