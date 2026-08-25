O atacante Gonzalo Plata, de 25 anos, entrou na mira do Dínamo de Moscou, que abriu negociações formais para contratar o jogador do Flamengo. O clube russo monitora o equatoriano desde a abertura da atual janela de transferências e avançou nas conversas.

Apesar de um suposto acerto pessoal, o Flamengo ainda não recebeu uma proposta financeira compatível com a valorização atual de Plata. Contratado em 2024 por US$ 9,1 milhões junto ao Al-Sadd. O clube carioca considera o atleta uma peça importante na rotação de Leonardo Jardim.

Simultaneamente, o mercado europeu movimenta cifras elevadas com a oficialização da transferência de Savinho para o Tottenham. A venda, concretizada pelo Manchester City, alcançou cerca de 100 milhões de euros, consolidando-se como a maior transação da história do clube inglês.

Impacto financeiro para o Atlético-mg: Flamengo

Mesmo sem deter direitos econômicos do atacante de 22 anos, o Atlético-MG será beneficiado pela operação devido ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa. Como clube formador, o Galo tem direito a uma fatia estimada em 1,7% do valor total do negócio.

Esse montante pode superar R$ 10 milhões, embora o valor exato dependa da confirmação oficial da Fifa sobre os critérios aplicáveis ao caso. Savinho, que foi vendido pelo Atlético-MG ao Grupo City em julho de 2022 por 6,5 milhões de euros realizou 35 jogos pelo time mineiro.

Cenário de negociações e carreiras

Enquanto o Atlético-MG aguarda o repasse da venda de Savinho, a diretoria do Flamengo mantém cautela sobre a saída de Gonzalo Plata. O atleta, que disputou 32 partidas na atual temporada com dois gols e quatro assistências, possui vínculo com a equipe rubro-negra até agosto de 2029. A definição sobre o futuro de Plata depende do entendimento financeiro entre as partes.

Já que o Flamengo exige valores superiores aos investidos inicialmente. O clube rubro-negro reforça que não pretende abrir mão de jogadores valorizados sem uma compensação compatível com o desempenho alcançado após a Copa do Mundo de 2026.