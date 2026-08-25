O Corinthians mantém conversas avançadas para negociar o meio-campista André com o Nottingham Forest, da Inglaterra. As diretorias trocam propostas para alinhar os termos da transferência do atleta de 20 anos, revelado na base.

Embora o negócio ainda não esteja formalizado, o Daily Mail aponta valores na casa de 13,6 milhões de libras pela operação. O clube paulista detém 70% dos direitos econômicos do jogador, que segue como um ativo importante.

Situação de André no clube

A possível saída do jogador ainda nesta janela é vista como provável pela comissão técnica de Fernando Diniz. O treinador indicou anteriormente que, diante de ofertas por André e Breno Bidon, a venda de apenas um deles seria aceita.

Atualmente, o volante cumpre cronograma no departamento médico devido a uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O problema físico foi registrado pelo atleta logo no início deste mês de agosto.

O presidente Osmar Stabile vetou, em março, a ida do meio-campista para o Milan, quando a transação estava praticamente concluída. A oferta italiana atingia 17 milhões de euros, sendo 15 milhões fixos e outros 2 milhões em variáveis.

A meta orçamentária do Corinthians para 2026 exige arrecadação de 151 milhões de reais com transferências de atletas. O clube avalia antecipar até 30% das receitas de 2027 para amenizar a crise financeira e equilibrar o balanço.

No Grêmio

Enquanto o Corinthians busca equilibrar as finanças, o Grêmio adota postura distinta quanto ao comando técnico. O retorno de Renato Portaluppi é descartado pela atual direção, que demonstra forte rejeição ao nome do ídolo gaúcho.

Mesmo com protestos da torcida pedindo a volta de Renato após a saída de Luís Castro. O clube gaúcho não trata a reaproximação como prioridade, e o foco gremista permanece em outros nomes para a sequência da temporada atual.

A negociação com o Nottingham Forest segue em andamento. Enquanto o Corinthians busca atingir a meta de 25 milhões de euros líquidos na janela. O desfecho depende do alinhamento final entre os clubes sobre os valores fixos da transação.