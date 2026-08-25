O Krasnodar, da Rússia, definiu Johan Carbonero como novo alvo no mercado Brasileiro após travar negociações com o Flamengo por Everton Cebolinha. A mudança de foco acontece depois que a diretoria russa interrompeu o processo com o clube carioca de forma inesperada nos últimos dias.
Simultaneamente, o Grêmio iniciou uma sondagem pelo atacante João Scatolin, joia da base do Juventude, que também atrai olhares de outros times. O Tricolor gaúcho ainda não enviou uma proposta oficial, mas mantém expectativa por um desfecho positivo nas conversas internas.
Movimentações do mercado Internacional: Johan Carbonero
A desistência do Krasnodar em contratar Everton Cebolinha frustrou o plano inicial dos russos, apesar do acerto com a equipe rubro-negra. O presidente do time da Rússia desautorizou seus diretores de futebol, forçando a busca por alternativas imediatas para o setor ofensivo do elenco.
Carbonero, camisa 7 do Internacional, surge agora como alternativa viável para reforçar os russos nesta janela de transferências. O atleta colombiano chegou ao Beira-Rio no ano passado e possui contrato com o clube gaúcho válido até dezembro de 2029.
O cenário dos jogadores gaúchos
O Internacional comprou o atacante em definitivo junto ao Racing, mas enfrenta cobranças por parcelas atrasadas do empréstimo anterior. Com 67 jogos pelo Colorado, o jogador acumula 14 gols e sete assistências. Isso termina mantendo sua rotina de treinos no Beira-Rio para os próximos compromissos.
Já no Juventude, a situação de João Scatolin movimenta os bastidores devido ao potencial do jovem de 18 anos. Caso a negociação com o Grêmio avance. O atleta passará por um período de transição necessário até ser integrado de forma definitiva ao grupo principal tricolor.
O jogador nascido em Barão disputou 21 partidas pelo sub-20 neste ano. Isso termina marcando oito gols, além de ter participado de sete confrontos pela equipe profissional. O Grêmio aguarda a evolução das tratativas por este reforço para a sequência da temporada de 2026.
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