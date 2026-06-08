O Flamengo quer aproveitar muito bem a janela de transferências para montar uma verdadeira seleção para a sequência da temporada de 2026. Além dos selecionáveis que já possui em seu elenco, o clube carioca quer contar com mais três convocados por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo.

O nome mais recente a ser apontado como alvo do Mengão no noticiário do mercado da bola é Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. Diante da possibilidade de aposentadoria de Alex Sandro ao final da jornada atual, a diretoria rubro-negra monitora opções de laterais-esquerdos na janela.

Quem também foi ligado à agremiação da Gávea recentemente foi Luiz Henrique, companheiro de Douglas no Zenit. Até chegou-se a especular uma possível disputa com o Palmeiras, mas o time paulista não está no páreo. O maior obstáculo flamenguista em relação ao atacante é o centro da Europa.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Por último, o volante Danilo é outro que está na mira do Mais Querido. Em alta pelo bom desempenho e pela convocação, o atleta do Botafogo desperta o interesse de diversas equipes. No caso dele, o Verdão está na disputa e, além disso, leva uma certa vantagem por tê-lo revelado e possuir uma ligação afetiva.

Flamengo tem 9 selecionados

Ao todo, o Flamengo tem nove jogadores presentes na Copa do Mundo. Quatro deles estão na Seleção Brasileira (Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá), três no Uruguai (Guillermo Varela, Nico De La Cruz e Giorgian De Arrascaeta), um no Equador (Gonzalo Plata) e um na Colômbia (Jorge Carrascal).

Projetando a adição de mais três selecionados, o Mengo passaria a contar com 12 jogadores selecionados em seu plantel. Ou seja, mais de um time titular. A equipe carioca, que já é tratada como a grande força do continente, ficaria ainda mais temível.