O Programa Gás do Povo já possui cronograma definido para os pagamentos de agosto de 2026. A iniciativa atende famílias de baixa renda em todo o país. O objetivo é reduzir o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento doméstico.

Criado para substituir o antigo Auxílio Gás, o programa passou a operar em novo formato desde março. A mudança ampliou o número de famílias contempladas. Além disso, o sistema de distribuição foi reformulado para tornar o atendimento mais eficiente.

Como funciona a retirada do benefício

Em vez de receber um depósito em dinheiro, os beneficiários têm direito à recarga gratuita do botijão. O abastecimento acontece em estabelecimentos credenciados pelo programa. Dessa forma, o recurso é destinado exclusivamente à compra do gás de cozinha.

O calendário de liberações segue uma programação mensal. Em agosto, a autorização das recargas será disponibilizada no dia 10 para os grupos previstos. O benefício precisa ser utilizado dentro do prazo estabelecido, pois não pode ser acumulado para os meses seguintes.

Para retirar a recarga, o participante pode utilizar diferentes formas de identificação. Entre elas estão o cartão bancário vinculado ao benefício, o CPF acompanhado de um código de validação e o aplicativo oficial do programa. Essas alternativas buscam facilitar o acesso dos beneficiários.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem pode participar do programa

O Gás do Povo é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único que mantenham as informações atualizadas. Também é necessário atender ao limite de renda de até meio salário mínimo por pessoa. Esses critérios são utilizados para definir quem pode receber a assistência.

Os beneficiários do Bolsa Família estão entre os grupos que recebem prioridade na concessão do programa. A seleção considera os dados registrados nos sistemas sociais do Governo. Por isso, manter o cadastro correto é essencial para evitar bloqueios ou atrasos.